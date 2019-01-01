Исторический момент: корабль Илона Маска Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Фото: twitter.com/elonmusk

В воскресенье, 3 марта, космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Это исторический момент, так как Crew Dragon является первым в истории частным пассажирским космическим кораблем, после российского "Союза", который в скором будущем будет доставлять космонавтов на МКС.

Об успешной состыковке Crew Dragon с МКС сообщил Илон Маск в соцсети, передает ONLINE.UA.

Напомним, первый в истории пробный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту корабля находится манекен персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли. После стыковки с МКС Crew Dragon должен вернуться на Землю.

Следует отметить, что за стартом нового пилотируемого корабля будущего с особым вниманием следили в России. Это связано с тем, что с 2011 года Россия обладает монополией на доставку космонавтов на околоземную орбиту, а Crew Dragon станет серьезным конкурентом Роскосмоса, который за свои услуги получает огромные деньги с США. Известно, что только за последние три года США заплатили России за места для астронавтов 935 миллионов долларов.

Компанию SpaceX сразу же поздравил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Это великий день для Америки. Сегодняшний успешный пуск символизирует новую страницу в американских успехах, делая нас ближе с возобновлению запусков американских астронавтов с американской земли", — сказал он.

В NASA также сообщили, что запуски аппарата Crew Dragon с экипажем запланированы уже на 2019 год. Первый из них ожидается в июле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск планирует уже в 2019 года провести дебютный полет на Марс.