Не упустим своего: в России назвали еще один регион "зоной своих интересов"

Не упустим своего: в России назвали еще один регион "зоной своих интересов"

  |  Мир   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Арктика входит в зону интересов России, поэтому Москва не упустит своего влияния на этой территории и не собирается отдавать ее никому.

С таким громким заявлением выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире одного из российских телеканалов, сообщает ONLINE.UA.

"Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим", — прокомментировал позицю России по Арктике.

Следует отметить, что ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявлял, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией. Его поддерживал и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. Он также считает, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, в результате чего этот регион в скором будущем может стать очередной зоной конфликта.

В Вашингтоне уже объявляли, что не допустят захвата Россией доминирущей позиции в Арктике. Там считают, что Северный Ледовитый океан — это не чье-то озеро, а международная зона, и к ней должен быть свободный доступ для всех близлежащих стран Арктического совета.

В США опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону своей, а Китай видит в ней потенциал для торговли. В Пентагоне по этому вопросу заявляли, что будут действовать, если увидят угрозу со стороны Москвы и Пекина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США решили направить в воды Арктики корабль ВМС, к которому могут присоединиться самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon и самолет-разведчик.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, США, Китай, Арктика, угроза, конфлікт, інтереси
Новости других СМИ
Точный удар: ВСУ разгромили вражескую технику, подвозившую подкрепление боевикам
Точный удар: ВСУ разгромили вражескую технику, ...
Задержание архиепископа ПЦУ Климента в Крыму: российские силовики озвучили причину
Задержание архиепископа ПЦУ Климента в Крыму: р...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 04 марта
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 04 марта
Провал саммита Трампа и Ким Чен Ына: всплыли важные детали
Провал саммита Трампа и Ким Чен Ына: всплыли ва...
Победим за два дня: Трамп выступил с громким заявлением
Победим за два дня: Трамп выступил с громким за...
Стало известно, как Россия планирует сорвать президентские выборы в Украине
Стало известно, как Россия планирует сорвать пр...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи