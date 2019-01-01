Не упустим своего: в России назвали еще один регион "зоной своих интересов"

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Арктика входит в зону интересов России, поэтому Москва не упустит своего влияния на этой территории и не собирается отдавать ее никому.

С таким громким заявлением выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире одного из российских телеканалов, сообщает ONLINE.UA.

"Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим", — прокомментировал позицю России по Арктике.

Следует отметить, что ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявлял, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией. Его поддерживал и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. Он также считает, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, в результате чего этот регион в скором будущем может стать очередной зоной конфликта.

В Вашингтоне уже объявляли, что не допустят захвата Россией доминирущей позиции в Арктике. Там считают, что Северный Ледовитый океан — это не чье-то озеро, а международная зона, и к ней должен быть свободный доступ для всех близлежащих стран Арктического совета.

В США опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону своей, а Китай видит в ней потенциал для торговли. В Пентагоне по этому вопросу заявляли, что будут действовать, если увидят угрозу со стороны Москвы и Пекина.