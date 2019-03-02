Точный удар: ВСУ разгромили вражескую технику, подвозившую подкрепление боевикам

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Украинские военные достигли новых успехов на Донбассе. На этот раз они уничтожили вражеский автомобиль, который подвозил подкрепление боевикам для обстрела позиций ВСУ.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в соцсети, передает ONLINE.UA.

"В 14:13 2.03.2019 г. в полосе обороны механизированной бригады на Светлодарском направлении, наблюдатели одного из подразделений обнаружили грузовые военные автомобили противника ЗиЛ-131 . Скорее всего, они подвозили боеприпасы для дальнейшего обстрела наших позиций. Уже через две минуты, в 14:15, воины Объединенных сил осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса по технике врага", — написал он.

Штефан уточнил, что уничтожение вражеской техники произошло под руководством старшего сержанта Юрия. Операция была проведена с большого расстояния — цель была поражена с расстояния 2800 м.

"После осуществления пуска визуально наблюдалось попадание в цель и возгорание автомобиля", — добавил офицер ВСУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сводке ООС за 2 марта указывалось, что бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе.