Точный удар: ВСУ разгромили вражескую технику, подвозившую подкрепление боевикам

Украинские военные достигли новых успехов на Донбассе. На этот раз они уничтожили вражеский автомобиль, который подвозил подкрепление боевикам для обстрела позиций ВСУ.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в соцсети, передает ONLINE.UA.
"В 14:13 2.03.2019 г. в полосе обороны механизированной бригады на Светлодарском направлении, наблюдатели одного из подразделений обнаружили грузовые военные автомобили противника
ЗиЛ-131. Скорее всего, они подвозили боеприпасы для дальнейшего обстрела наших позиций. Уже через две минуты, в 14:15, воины Объединенных сил осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса по технике врага", — написал он.
Штефан уточнил, что уничтожение вражеской техники произошло под руководством старшего сержанта Юрия. Операция была проведена с большого расстояния — цель была поражена с расстояния 2800 м.
"После осуществления пуска визуально наблюдалось попадание в цель и возгорание автомобиля", — добавил офицер ВСУ.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сводке ООС за 2 марта указывалось, что бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе.