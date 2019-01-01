Наступление на украинское православие: в МИД Украины отреагировали на задержание архиепископа ПЦУ Климента в Крыму

В МИД Украины осудили незаконное задержание архиепископа ПЦУ Климента в оккупированном Крыму. В украинском дипведомстве обеспокоены беспределом российских силовиков, сообщает ONLINE.UA.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыма архиепископа Православной церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму. Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", — написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в соцсети.

Задержание архиепископа ПЦУ Климента также прокомментировала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она считает, что российские силовики задержали украинского архиепископа, чтобы скрыть правду о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

"Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущ), которого незаконно задержала оккупационная полиция на автовокзале города Симферополя... Он заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу. Я считаю, что причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение. РФ боится, что всему миру станет известна правда относительно состояния здоровья Павла. Им есть, что скрывать!" — отметила Денисова.