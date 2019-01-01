Как похудеть к лету без вреда для здоровья: в МОЗ дали советы украинцам

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С началом весны многие украинцы решаются на так называемые "марафоны похудения", чтобы быстро и эффективно похудеть к лету. Но строгие диеты и изнурительные тренировки опасны для здоровья и разрушительны для организма.

И.о. главы МОЗ Украины Ульяна Супрун дала советы украинцам, как похудеть к лету, но без вреда для здоровья, сообщает ONLINE.UA.

На своей странице в соцсети Супрун написала, что практически все строгие диеты предусматривают снижение дневной нормы калорий до 1000 единиц с запретом употребления жиров и углеводов. Эти диеты для быстрого и эффективного результата похудения совмещают с интенсивными тренировками.

"Такой режим действительно ведет к стремительному похудению. В это время человек испытывает сильный дефицит калорий и тело должно расходовать запасы жира. Такие диеты называют разрушительными", — написала Супрун.

Она подчеркнула, что в результате "марафона похудений" у людей возникают слабость и головокружения, потеря мышц, нехватка микроэлементов, камни в желчном пузыре, а также увеличиваются риски преждевременной смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы избежать подобных негативных последствий строгих диет и интенсивных тренировок, Супрун рекомендует украинцам по другой методике приводить свое тело в норму. По ее словам, чтобы безопасно похудеть к лету, достаточно тренироваться в то время, которое подходит к хронотипу человека — "если ваш комфортный период пробуждения 8 или 9 утра, не стоит принимать участие в марафоне, где надо бегать на рассвете".

Также Супрун советует отказаться от бесполезных сладостей и жареной пищи. При этом она считает, что полностью отказываться от любимой еды для эффектного похудения не стоит — "ешьте все, что любите, но в меньшем количестве", пишет Супрун. К период похудения и.о. МОЗ Украины рекомендует больше гулять и совершать легкие пробежки, а также полноценно спать — "именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность, из-за которой многие "заедают" стресс".

"Если имеете постоянные проблемы с весом — это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатка движения", — резюмировала Супрун.

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