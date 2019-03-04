Курс валют на сегодня 4 марта - доллар стал дороже, евро подешевел

На понедельник, 4 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 4 марта цена доллара США составит 26 гривен 86 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 58 копеек, что в свою очередь на 9 копеек меньше чем в воскресенье, 3 марта.

В воскресенье, 3 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.85/26.825 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.57/30.53 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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