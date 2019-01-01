Штаб ООС: украинские бойцы уничтожили российский БПЛА на Донбассе

Ситуация на Донбассе остается напряженной. 3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Водяное и из минометов
"Из минометов калибра 120 мм враг бил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Свободный, из минометов
120-гокалибра и автоматических станковых гранатометов – возле поселка Новолуганское, из минометов 120-гои 82-гокалибра, вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Попасная, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лобачево, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе села Крымское.В общем оккупанты потратили 100 мин различных калибров", — сказано в сообщении.
В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.
В штабе ООС подчеркивают, что ни один из обстрелов не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств.По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА противника типа "
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