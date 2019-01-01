Штаб ООС: украинские бойцы уничтожили российский БПЛА на Донбассе

Штаб ООС: украинские бойцы уничтожили российский БПЛА на Донбассе

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе остается напряженной. 3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Водяное и из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Гнутово. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

"Из минометов калибра 120 мм враг бил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Свободный, из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – возле поселка Новолуганское, из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Попасная, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лобачево, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе села Крымское.В общем оккупанты потратили 100 мин различных калибров", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

В штабе ООС подчеркивают, что ни один из обстрелов не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств.По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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