"Жесткая и грязная": у Путина выступили с новым скандальным заявлением по Украине

Дмитро Медведєв та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" в Украине вызывает опасения в легитимности будущих выборов, передает ONLINE.UA со ссылкой на болгарскую газету "Труд".

"На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано", — сказал Медведев.

Он также добавил, что важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций".