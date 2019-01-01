"Жесткая и грязная": у Путина выступили с новым скандальным заявлением по Украине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" в Украине вызывает опасения в легитимности будущих выборов, передает ONLINE.UA со ссылкой на болгарскую газету "Труд".
"На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано", — сказал Медведев.
Он также добавил, что важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций".
"Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубыми нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны... Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, потеряли возможность проголосовать. Это явное ограничение избирательных прав украинских граждан", — сказал Медведев.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.