В ПЦУ прокомментировали возможность переговоров с Кириллом и Онуфрием

Епіфаній (фото з відкритих джерел)

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что не искал возможности для прямого диалога с митрополитом Московского патриархата Онуфрием или с патриархом Русской православной церкви Кириллом. Он отметил, что считает подобные переговоры нереальными, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я считаю, что вести с ним (Онуфрием — ред.) переговоры – нереально. Это человек, который на 100% предан интересам русской церкви и русского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно", — сказал предстоятель ПЦУ.

По его мнению, все начнется с "низов", поскольку народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть и постепенно это заставит принимать решения и духовенство.

"Если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решение и о переходе. Потому что начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", — сказал Епифаний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Епифаний допускал перенос Рождества Христова в Украине с 7 января на 25 декабря, но в будущем, так как календарная реформа может разделить украинскую церковь.