Конгресс США начал расследование против Трампа - первые подробности

Конгресс США начал расследование против Трампа - первые подробности

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский Конгресс начал расследование относительно вероятного препятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"Очевидным является тот факт, что президент злоупотреблял властью. Однако сейчас рано рассматривать возможность начала процедуры импичмента. Перед тем, как начать против кого-процедуру импичмента, нужно убедить американский народ, что это должно произойти", – сказал председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерольд Нэдлер.

Для расследования комитет хочет получить документы от Министерства юстиции, сына президента и финансового директора фонда Трампа Аллена Вайсельберга.

Стоит отметить, что пока в Белом доме эту ситуацию не комментировали.

Напомним, неделю назад бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расистом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон. Глава Белого дома ответил, что в словах экс-адвоката много лжи и обвинил его в мошенничестве.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как проходит рабочий день Дональда Трампа.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, США, расследование, Конгресс США
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