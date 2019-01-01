"Остановить злого монстра": в Стамбуле требуют у Путина убраться из Крыма

"Остановить злого монстра": в Стамбуле требуют у Путина убраться из Крыма

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В центре Стамбула прошла масштабная акция протеста. Ее участники под крымскотатарскими, украинскими и турецкими флагами требовали деоккупации Крыма и освобождения Россией всех незаконно заключенных украинцев. Участники акции считают Россию угрозой для всего мира, передает ONLINE.UA со ссылкой на крымско-татарскую общину города.

На митинге они зачитали совместное заявление. Присутствующие отметили, что жестокость к крымскотатарскому сообществу со стороны России не уменьшилась со дня оккупации полуострова.

"Игнорируя все виды международного права, соглашения и правила, вооруженные тираны Путина и его последователи используют в течение этих пяти лет самые жестокие методы, чтобы узаконить и обеспечить признание оккупации Крыма", – подчеркнули они.

Участники акции протеста принесли с собой красноречивые плакаты с надписями: "Вчера – Сталин, сегодня – Путин", "Россия, руки прочь от Крыма", "Путин – убийца, убирайся из Крыма", "Прекратить бандитизм Кремля и вернуть похищенных".

Митингующие подчеркнули, что "для мира и спокойствия весь мир должен объединиться и найти способ остановить злого монстра". Акция состоялась на площади Бейазит в Стамбуле.

"Остановить злого монстра": в Стамбуле требуют у Путина убраться из Крыма (1)

"Остановить злого монстра": в Стамбуле требуют у Путина убраться из Крыма (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий.

Источник: ONLINE.UA Теги: Стамбул, акция протеста, митинг, Крым
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