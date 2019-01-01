"Остановить злого монстра": в Стамбуле требуют у Путина убраться из Крыма

В центре Стамбула прошла масштабная акция протеста. Ее участники под крымскотатарскими, украинскими и турецкими флагами требовали деоккупации Крыма и освобождения Россией всех незаконно заключенных украинцев. Участники акции считают Россию угрозой для всего мира, передает ONLINE.UA со ссылкой на крымско-татарскую общину города.

На митинге они зачитали совместное заявление. Присутствующие отметили, что жестокость к крымскотатарскому сообществу со стороны России не уменьшилась со дня оккупации полуострова.

"Игнорируя все виды международного права, соглашения и правила, вооруженные тираны Путина и его последователи используют в течение этих пяти лет самые жестокие методы, чтобы узаконить и обеспечить признание оккупации Крыма", – подчеркнули они.

Участники акции протеста принесли с собой красноречивые плакаты с надписями: "Вчера – Сталин, сегодня – Путин", "Россия, руки прочь от Крыма", "Путин – убийца, убирайся из Крыма", "Прекратить бандитизм Кремля и вернуть похищенных".

Митингующие подчеркнули, что "для мира и спокойствия весь мир должен объединиться и найти способ остановить злого монстра". Акция состоялась на площади Бейазит в Стамбуле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий.