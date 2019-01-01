"РФ начнет штурмовать выборы": аналитик сделал неутешительный прогноз

"РФ начнет штурмовать выборы": аналитик сделал неутешительный прогноз

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Фото: wikipedia.org

Представитель американского аналитического центра "Атлантический совет", чешский эксперт Якуб Каленский заявил, что дезинформация и вмешательство со стороны Кремля грозит не только президентским выборам в Украине, которые состоятся уже в марте. Россия также будет штурмовать нынешние выборы в Европейский парламент, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, Россия будет и дальше пытаться ослабить Запад – европейские институты, правительства и сам парламент. Однако их тактика может измениться.

"Они не всегда могут иметь проактивную кампанию, потому что иногда происходят неожиданные вещи – если они сбивают МН17, то им нужно организовывать кампанию к этой теме, или если происходит история с отравлением Скрипалей, то нужно отрабатывать эту тему. Но курс остается неизменным", – отмечает эксперт.

Он также подчеркнул, что Россия отрабатывает методы довольно долго изучает ситуацию, разбирается с тем, какие месседжи работают, какие – нет.

"Они также уже долгое время готовили своих людей, политиков в Европе, которые будут помогать усиливать эффект от их кампании... Перед выборами Москва будет пытаться на полной мощности спекулировать на темах, которые мобилизуют антиевропейский электорат – боязнь миграции, глобализации, международного сотрудничества", — пояснил аналитик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Европарламенте выступили за лишение России статуса стратегического партнера Евросоюза. Если это решение будет принято, то оно станет одним из важнейших внешнеполитических достижений Украины и станет еще одной "пощечиной" лично Путину.

Источник: Радіо Свобода Теги: Европарламент, выборы, РФ, Украина
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