Известный футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции - шокирующие фото

Мансур Чалар (фото з відкритих джерел)

В ходе матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" известный турецкий футболист Мансур Чалар пронес с собой на поле лезвие для бритвы и начал резать соперников прямо во время игры — из-за его неадекватного поведения сразу же разгорелся громкий скандал, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.