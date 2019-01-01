Известный футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции - шокирующие фото

Известный футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции - шокирующие фото

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Мансур Чалар (фото з відкритих джерел)

В ходе матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" известный турецкий футболист Мансур Чалар пронес с собой на поле лезвие для бритвы и начал резать соперников прямо во время игры — из-за его неадекватного поведения сразу же разгорелся громкий скандал, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что футболист подходил к своим соперникам и незаметно наносил порезы. Уже после матча игроки "Сакарьяспором" обнародовали результаты неадекватного поведения Чалара.

"Пользователей сети возмутило поведение турецкого футболиста. Они требуют пожизненно дисквалифицировать Чалара и депортировать из страны. Пока не известно, будет ли футболист Чалар наказан, ведь "Амедспор" наоборот защищает своего игрока", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что сама игра завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

 
Известный футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции - шокирующие фото (1)
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Великобритании во время матча английской Премьер-лиги произошел курьез — в разгар игры на поле выбежал черный кот, который прервал игру на несколько минут. Кот-"форвард" стал звездой сети, над его дебютом на футбольном поле смеются пользователи сети.
Источник: ONLINE.UA Теги: футбол, Турция, лезо, нападение, порезы
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