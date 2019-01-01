Прогноз погоды в Украине на вторник - 05 марта

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером
Погода на завтра в Киеве
В вторник в Киеве ночью будет малооблачно. Утром будет пасмурно, небольшой дождь. Днем будет облачно, дождь. Вечером ясно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +2 до +8°C.
Ночью +3°C. Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Утром +8°C. Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.
Днем +6°C. Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.
Вечером +2°C. Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Донецке — прогноз погоды на 05 березня
- Одессе — прогноз погоды на 05 березня
- Кропивницком — прогноз погоды на 05 березня
- Житомире — прогноз погоды на 05 березня
- Днепре — прогноз погоды на 05 березня
- Хмельницком — прогноз погоды на 05 березня
- Ровно — прогноз погоды на 05 березня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 05 березня
- Луцке — прогноз погоды на 05 березня
- Киеве — прогноз погоды на 05 березня
- Полтаве — прогноз погоды на 05 березня
- Львове — прогноз погоды на 05 березня
- Бердянске — прогноз погоды на 05 березня
- Херсоне — прогноз погоды на 05 березня
- Луганске — прогноз погоды на 05 березня
- Чернигове — прогноз погоды на 05 березня
- Черкассах — прогноз погоды на 05 березня
- Ужгороде — прогноз погоды на 05 березня
- Мариуполе — прогноз погоды на 05 березня
- Николаеве — прогноз погоды на 05 березня
- Сумах — прогноз погоды на 05 березня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 05 березня
- Харькове — прогноз погоды на 05 березня
- Виннице — прогноз погоды на 05 березня
- Тернополе — прогноз погоды на 05 березня
- Запорожье — прогноз погоды на 05 березня
- Симферополе — прогноз погоды на 05 березня
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +9°C
Температура ночью +1°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +9°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +4°C (облачно). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C
Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +7°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +12°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +7°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +13°C
Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +13°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 63%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от +3 до +7°C
Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +7°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +12°C
Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +7°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +12°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +6°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C
Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +8°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 57%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +8°C
Температура ночью +7°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +7°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 55%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +12°C
Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +12°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +9°C
Температура ночью +7°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +6°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +12°C
Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +6°C (малооблачно). Относительная влажность 81%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +9°C
Температура ночью +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +6°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +8°C (малооблачно). Относительная влажность 50%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от +3 до +6°C
Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +6°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +11°C
Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +11°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +5°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +6°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +7°C
Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +7°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C
Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 81%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от +3 до +12°C
Температура ночью +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 43%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +7°C
Температура ночью +2°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +7°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +10°C
Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +6°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +5°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +10°C
Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +10°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +9°C
Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +4°C (облачно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +9°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C
Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +6°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C
Температура ночью +5°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +5°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +8°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +11°C
Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +11°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +5°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +10°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +7°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней