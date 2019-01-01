Топ-генералы США и России срочно собираются на встречу: что случилось

Топ-генералы США и России срочно собираются на встречу: что случилось

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Фото: flickr.com

Уже 4 марта в Вене должны встретиться председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов — стороны планируют детально обсудить ситуацию в Сирии, передает ONLINE.UA со ссылкой на RFE/RL.

"Два военных лидеры обсудят устранение конфликтов между коалицией (международной коалицией в Сирии под руководством США. – ред.) и российской операцией в Сирии, плюс обменяются взглядами на состояние американо-российских военных отношений и текущую международную безопасную ситуацию в Европе и другие ключевые темы", – сказал представитель Объединенного комитета начальников штаба полковник Патрик Райдер.

Как известно, Штаты раннее сообщили, что оставляют 200 военных на севере Сирии после своего выхода в апреле. Тем временем союзники РФ, армия президента Сирии Башара Асада и проиранские группировки, в последние недели активизировали боевые действия против мятежников в Идлибе и на севере провинции Хама, нарушая перемирие, обусловленное между президентами РФ и Турции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия пригрозила ядерным конфликтом всему миру, отреагировав на начало производства в США первой партии ядерных боеголовок малой мощности.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Сирия, РФ, генерали
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