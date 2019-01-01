Как мужчины и женщины реагируют на измену - интересное исследование

Фото: flickr.com

В ходе масштабного опроса были выявлено, что мужчины и женщины склонны по-разному реагировать на неверность своей половинки. Представители сильного пола скорее разорвут отношения, если девушка изменит с другим мужчиной, однако измена партнерши с женщиной, наоборот, способна привлечь мужчину, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Женщины на подобные ситуации реагируют иначе. Если парень пустится берега с другой, девушка будет чувствовать более негативные эмоции, чем при измене с мужчиной. Однако если она уличит партнера в связи с мужчиной, то расстроится меньше, но вероятнее задумается о разрыве отношений", — сказано в сообщении.

В опросе отмечается: американские студенты считают, что около 42% людей противоположного пола склонны к изменам. При этом лишь 5% респондентов заявили, что подозревают партнера в неверности, а 8% выразили опасения о том, что их могут предать в будущем. В своей измене признались только 9% опрошенных.

Что интересно, мужчины сильнее расстроятся, если партнерша займется сексом с кем-то, но без любви. Для девушек в измене секс вторичен. Главное, чтобы партнер не испытывал романтические чувства к кому-то еще.

Стоит отметить, что это общие данные, полученные в ходе опросов. Как именно к неверности относится ваш партнер, лучше открыто обсудить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые раскрыли секрет счастливых отношений.