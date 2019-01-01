"Зайчики, котики и рыбки": ученые объяснили, почему влюбленные общаются ласковыми словами

Профессор Университета штата Флорида Дин Фолк пришел к выводу, что сюсюканье между влюбленными помогает усилить связь между ними, приближая ее к томй, которая существует между мамой и младенцем, передает ONLINE.UA со ссылкой на Вroadly.

По словам эксперта, общаясь в такой манере, пары возвращаются к раннему опыту первой любви – материнской любви.

По мнению другого профессора – Фрэнка Ньюсела с Луисвилского университета – сюсюканья позволяет людям освободиться от рамок взрослого, солидного языка. Это дает партнерам какую-то свободу от социальных ролей. Эту мысль также подтверждает психотерапевт Нэн Уайс. По ее словам, взрослые обязанности часто истощают и изматывают людей, им приходится играть в серьезную жизнь, а детскими разговорами внутренний ребенок вылезает наружу.

"Употребление уменьшительно-ласкательных слов по отношению друг к другу – это способ построить социальные связи посредством игры и заботы", – объясняет эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее программист Джулиан Александер разработал специальное приложение, которое значительно упрощает поиск идеальной пары благодаря искусственному интеллекту. Изобретатель назвал свое приложение "Джульетта" — оно уже доступно в iTunes.