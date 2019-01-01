"Это поражение": Всемирный банк и G7 обратились к украинским властям с громким требованием

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Всемирный банк и страны G7 призвали украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter французского председательства y группе послов G7.

В заявлении отмечается, что недавнее упразднение ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе является "значтельным поражением в борьбе с коррупцией в Украине".

"Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включительно с Высшим антикоррупционным судом, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решение относительно значительного количества дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность НАБУ расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", — говорится в заявлении.

По мнению европейской элиты, текущие расследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался служебным положением для личного обогащения.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продолжить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением", — сказано в заявлении.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Евросоюза в очередной раз напомнили, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем в сотрудничестве с Украиной. С данным заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение Конституционного суда относительно отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.