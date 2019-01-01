Стало известно, какой вкусный продукт способен бороться с раком печени

Ученые из американского Университета Тафтса пришли к выводу, что употребление в пищу помидоров снижает риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления органа. Указано, что положительный эффект дает каротиноидный пигмент ликопен, который содержится в томатах, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

"Исследователи заражали потомство мышей печеночным канцерогеном. После чего их кормили нездоровой пищей с высоким содержанием жиров с томатным порошком, который содержит ликопен или без него. После чего эксперты оценили состояние печени грызунов. Оказалось, что кормление подопытных томатным порошком противодействовало чрезмерному росту онкоклеток в печени. Также это способствовало уменьшению количества бактерий, вызывающих воспаление", — сказано в сообщении.

По словам авторов исследования, ликопен лучше усваивается организмом при потреблении томатов или томатного порошка, чем вещество отдельно. Это объяснили тем, что в помидорах содержатся дополнительные полезные вещества – витамины Е и C, минералы и пищевые волокна.

Стоит отметить, чтобы уберечь печень от болезней, необходимо ежедневно употреблять ежедневно 2-3 помидора или одну порцию томатного соуса.

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