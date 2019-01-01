Скандал с хищением в оборонной сфере: Порошенко принял важное решение

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

4 марта украинский глава Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он сказал во время выступления Совета регионального развития в Николаеве, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что данное решение он принял спустя неделю после резонансного расследования журналистов о хищения в оборонной сфере. В понедельник, 4 марта, журналисты должны опубликовать вторую часть материалов. Кроме того, президент также уволил Гладковского с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Он добавил, что его решение не является судебным приговором, но он пытается сделать все, чтобы создать все условия для качественного расследования.

"Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи с президентом", — заявил Порошенко, добавив, что для него главным является оборона, армия и защита страны.

Украинский глава отметил, что поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову на среду подготовить заседания по деятельности "Укроборонпрома", а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на "и".

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ", — сказал глава государства.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.