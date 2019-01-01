В Японии создали робота-бога - опубликовано впечатляющее видео

В Японии создали робота-бога - опубликовано впечатляющее видео

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Фото — скриншот відео

Японские ученые не устают удивлять мир новыми необычными изобретениями. На этот раз в Японии создали робота-бога, который будет проповедовать в буддийском храме. Указано, что именно так к буддизму хотят привлечь молодежь, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Telegraph.

"В Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон − одного из основных буддийских божеств. Работа разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям", — сказано в сообщении.

Священник Тэншо Ґото пояснил, что в храме хотят, чтобы как можно больше людей пришли увидеть работа и задумались над смыслом буддизма.

"Что интересно, на создание робота потратили почти миллион долларов. Каннон имеет рост 195 сантиметров и весит почти 60 килограммов. Его лицо и руки покрыты силиконом, а в левом глазу установлена камера. Проповедь работа будут сопровождать японские и английские субтитры", — передает издание.
 
Как сообщал ONLINE.UA, ранее робот София в эфире одного из украинских телеканалов ответила на вопрос, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу. София призналась, что с главой Кремля пока не знакома.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: технологии, Япония, роботы
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