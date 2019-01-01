В Японии создали робота-бога - опубликовано впечатляющее видео

Японские ученые не устают удивлять мир новыми необычными изобретениями. На этот раз в Японии создали робота-бога, который будет проповедовать в буддийском храме. Указано, что именно так к буддизму хотят привлечь молодежь, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Telegraph.

"В Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон − одного из основных буддийских божеств. Работа разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям", — сказано в сообщении.

Священник Тэншо Ґото пояснил, что в храме хотят, чтобы как можно больше людей пришли увидеть работа и задумались над смыслом буддизма.