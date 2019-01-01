Неожиданно: строительство "Северного потока-2" остановилось

Корабль Pioneering Spirit временно прекратил строить российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2 ". Стоит отметить, что судно принадлежит швейцарской компании Allseas, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что причиной приостановки работы стала "необходимость выполнить обязательства перед третьей стороной. Другими словами это означает, что компания должна выполнить другой заказ. Такой перерыв в работе крупнейшего в мире судна для прокладки морских трубопроводов был предусмотрен в контракте с Газпромом.

"Корабль должен вернуться в Балтийское море и восстановить свою работу в течение марта 2019 года", — сказано в сообщении.