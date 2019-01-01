Неожиданно: строительство "Северного потока-2" остановилось

Корабль Pioneering Spirit временно прекратил строить российский газопровод в обход Украины "Северный
Отмечается, что причиной приостановки работы стала "необходимость выполнить обязательства перед третьей стороной. Другими словами это означает, что компания должна выполнить другой заказ. Такой перерыв в работе крупнейшего в мире судна для прокладки морских трубопроводов был предусмотрен в контракте с Газпромом.
"Корабль должен вернуться в Балтийское море и восстановить свою работу в течение марта 2019 года", — сказано в сообщении.
В дочерней компании Газпрома, которая строит "Северный
Известно, что Франция и Германия урегулировали спор вокруг "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Меркель уверяла, что Франция и Германия не станут зависимыми от российского газа из-за "Северного