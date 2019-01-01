Неожиданно: строительство "Северного потока-2" остановилось

Неожиданно: строительство "Северного потока-2" остановилось

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Фото з відкритих джерел

Корабль Pioneering Spirit временно прекратил строить российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2". Стоит отметить, что судно принадлежит швейцарской компании Allseas, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что причиной приостановки работы стала "необходимость выполнить обязательства перед третьей стороной. Другими словами это означает, что компания должна выполнить другой заказ. Такой перерыв в работе крупнейшего в мире судна для прокладки морских трубопроводов был предусмотрен в контракте с Газпромом.

"Корабль должен вернуться в Балтийское море и восстановить свою работу в течение марта 2019 года", — сказано в сообщении.

В дочерней компании Газпрома, которая строит "Северный поток-2", отмечают, что строительство газопровода идет по графику. Закончить строительство планируют на конец 2019 года. В то же время контракт на транзит газа через газотранспортную систему Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Известно, что Франция и Германия урегулировали спор вокруг "Северного потока-2" и достигли компромисса относительно внесения поправок к газовой директиве Евросоюза. После этого была предложена новая редакция документа, которая не блокирует "Северный поток-2". Этот документ уже представили послам стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Меркель уверяла, что Франция и Германия не станут зависимыми от российского газа из-за "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, РФ, Северный поток-2, будівницто
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