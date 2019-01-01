"Она изменяла мне с Илоном Маском": Джонни Депп решился на откровенное признание

Джонні Депп (фото — file.liga.net)

Известный голливудский актер Джонни Депп заявил, что его бывшая жена Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском сразу после их бракосочетания, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам звезды "Пиратов Карибского моря", когда он был на съемках, Эмбер за ним не скучала. В то время она встречалась с основателем компании Tesla. А также Илон Маск был в доме Деппа в тот момент, когда она заявляла о насилии и предъявляла снимки с доказательствами.

Как известно, недавно иностранные СМИ взорвала новость об иске Джонни Деппа в суд на его бывшую жену Эмбер Херд. После этого адвокат голливудской звезды заявил, что она не будет молчать после его беспочвенных обвинений.

Напомним, Илон Маск и Эмбер Херд начали встречаться в 2016 году. Слухи об их романе они подтвердили, опубликовав совместные фото в сети. Однако после года отношений знаменитости расстались.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что актер Джонни Депп находится в "плачевном финансовом положении", ведь потратил почти все деньги, которые заработал за годы успешной кинокарьеры. Недавно состояние актера оценивалось в 650 миллионов долларов, однако сейчас у Деппа почти ничего нет.