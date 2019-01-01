Шокирующая цифра: сколько украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

Фото: скриншот відео

65% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, зато каждый пятый считает, что в правильном. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19-28 февраля, передает ONLINE.UA.

По данным социологов, с начала года положительных оценок стало больше: показатель вырос с 14% до 21%.

Стоит отметить, что в течение последнего десятилетия лучшие показатели были в апреле 2014 года, то есть после аннексии Крыма и на пороге войны на Донбассе. Тогда 34% считали, что Украина движется в правильном направлении, а 48% – что в неправильном.

"а последний год количество недовольных уменьшилось с 75% до 65%.

"В то же время, только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, а 60% почувствовали ухудшение.За последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86% до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11% до 27%)", — сказано в сообщении.

Что интересно, динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы выбрали важнейшее событие 2018 года.