Боевики убили 20-летнего украинского военного на Донбассе

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4 марта в результате обстрелов пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщил представитель Минобороны Максим Праута, отметив, что воин был 1999 года рождения, передает ONLINE.UA.

На данный момент имя воина неизвестно. По словам Праута, около 8:30 боевики выпустили три мины калибра 120 миллиметров по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Зайцево.

Отмечается, что с 06:00 до 10:00 оккупанты совершили четыре обстрелы на Донецком направлении. Наиболее длительным и мощным был обстрел в районе Лебединского. Активность боевиков зафиксировали также в районе населенного пункта Пески.

"Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, еще 12 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметров разорвались в районе Широкино", – заявил Праута.

В штабе ООС подчеркивают, что ни один из обстрелов не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА противника типа " Орлан-10 ".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из России на передовые позиции боевиков на Донбассе поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.