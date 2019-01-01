Всемирно известный английский исполнитель, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство в минувшие выходные. Об этом сообщили представители коллектива в социальной сети Instagram, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что артиста нашли мертвым в его доме в графстве Эссекс, Великобритания, 4 марта. В 8 утра на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь, после чего было константовано смерть мужчины.

По официальной информации музыкантов из группы The Prodigy, 49-летний Кит Флинт покончил с собой в минувшие выходные.

Кит Флинт — английский певец и танцор, наиболее известный как вокалист группы The Prodigy. Флинт выполнял основную партию в самых успешных синглах The Prodigy — «Firestarter» и «Breathe», которые были выпущены в 1996 году. Был также известен как владелец и менеджер команды по мотоциклетному спорту — Traction Control, мотоциклами которой является Yamaha YZF-R6.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что культовый шведский диджей Avicii, которого нашли мертвым 20 апреля, покончил жизнь самоубийством.