Экс-заместительница командира полка "ДНР" перешла на сторону ВСУ и раскрыла планы Кремля

Экс-заместительница командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону украинской армии. Стоит отметить, что ей в этом помогли украинские спецслужбы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ТСН".

Дрюк сообщила своему экс-командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону. На самом деле, в это время женщина вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию. В этом ей помогли украинские спецслужбы.

"Сейчас мои родные будут настроены против меня, но я думаю, что со временем они поймут, почему я поступила именно так", — говорит женщина.

Кроме того, Дрюк уже успела раскрыть тайные планы Кремля. По ее словам, сейчас Россия испытывает в ОРДЛО новые танки Т-72 Б3. Россияне эту информацию держали в секрете. Однако Светлана направила в Украину документы, которые подтверждают этот факт, а также то, что Россия перевозит новейшую технику на оккупированный Донбасс. Несколько именно таких машин было взорвано на полигоне в Торезе Донецкой области незадолго до ее побега.

Женщина добавила, что уже есть подготовленные документы на людей, которые "придут через 4 часа после уведомления". В каждой военной части так называемых "ДНР" и "ЛНР" есть пункт приема личного состава. На базе 1 такого полка за считанные часы должны развернуться 3 российских, то есть – это около 100 000 тысяч солдат.

Светлана заявила о том, что готова свидетельствовать о российской агрессии в суде в Гааге и вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта.

"Скажут автомат взять – возьму. Скажут сесть на танк – сяду. На украинский танк", – заявила она.

Что интересно, Светлану Дрюк называли "народным героем Новороссии", ее сделали прообразом главной героини первого пропагандистского кинофильма "Ополченочка".

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