"Идеальная фигура": Иванка Трамп поразила фанатов яркой фотографией

Дочь президента США Иванка Трамп поразила сеть яркой фотографией, на которой красотка предстала вместе со своим мужем, Джаредом Кушнером, перед романтическим свиданием, передает ONLINE.UA.
Для встречи очаровательная Иванка решила одеть яркое серебряное платье, расшитое пайетками. Изюминкой в ее образе стало глубокое декольте и красный бархатный пояс, который подчеркивал ее тонкую талию. Муж американки стоял рядом с ней в темном смокинге, белой рубашке, воротник которой украшал галстук-бабочка.
"Идеальная фигура; какая очаровательная пара; они выглядят как влюбленные студенты; даже не верится, что люди после свадьбы еще ходят на свидания", — пишут поклонники в комментариях к фото.
Как известно, в начале января Иванка Трамп растрогала поклонников чувственным поздравлением с днем рождения своего мужа Джареда Кушнера. Однако, как вы уже поняли, она и ее возлюбленный делают сюрпризы друг другу не только на праздники.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп оказалась в громком скандале из-за любезности с Бараком Обамой во время похорон Барбары Буш.