Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ

Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ

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Фото: pixabay.com

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Судебную власть".

Иск в 2016 году подала Юлия Тимошенко и ГО "Тарифная мобилизация".

"Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, со сменой состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", — сказано в сообщении.

Указано, что окружной административный суд города Киева принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия оспариваемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародование проекта постановления и прочее.

В суде заявили, что это привело к отстранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", — говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин сделал громкое заявление по транзиту российского газа через Украину, уверив, что Россия сохранит его, несмотря на строительство "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, Украина, суд, підвищення цін
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