Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума

Тім Кук (фото — flickr.com)

На днях всемирно известная компания Apple провела встречу инвесторов в Купертино, в ходе которой глава "яблочной" корпорации Тим Кук поделился планами на будущее и рассказал о своем видении продуктов компании, передает ONLINE.UA со ссылкой на GSMArena.

Предприниматель подчеркнул, что никогда не был так оптимистично настроен относительно нынешнего состояния корпорации и ее дальнейшего развития. По словам главы Apple, сейчас корпорация "сажает семена" для будущих продуктов, которые сведут всех с ума. Делиться подробностями он не стал, лишь подтвердил, что у компании есть большая дорожная карта фантастических продуктов.