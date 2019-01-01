Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума

Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума

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Тім Кук (фото — flickr.com)

На днях всемирно известная компания Apple провела встречу инвесторов в Купертино, в ходе которой глава "яблочной" корпорации Тим Кук поделился планами на будущее и рассказал о своем видении продуктов компании, передает ONLINE.UA со ссылкой на GSMArena.

Предприниматель подчеркнул, что никогда не был так оптимистично настроен относительно нынешнего состояния корпорации и ее дальнейшего развития. По словам главы Apple, сейчас корпорация "сажает семена" для будущих продуктов, которые сведут всех с ума. Делиться подробностями он не стал, лишь подтвердил, что у компании есть большая дорожная карта фантастических продуктов.

Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума (1)
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По предварительным данным, уже в этом году будут представлены AirPods второго поколения, в которых разработчики улучшат звучание и внедрят функцию шумоподавления.Что касается Apple Watch, то в будущих моделях стоит ожидать еще больше полезных функций, связанных с отслеживанием здоровья пользователя. В частности, корпорация искала способ измерения уровня глюкозы в крови.

"Будущие продукты Apple сведут всех с ума", — говорит Кук.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после презентации новых смартфонов и "умного" часов акции компании Apple продемонстрировали стремительное падение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Apple, Тим Кук, технологии, iPhone
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