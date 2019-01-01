"Они сильно ошибаются": Россия вновь пригрозила Западу

Российская власть угрожает Западу довести дело об отравлении Сергея Скрипаля до логического завершения. С данным заявлением выступила представительница МИД РФ Мария Захарова, однако не пояснила, что имеет в виду, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Комсомольскую правду".

"Если кому-то где кажется, или на Западе, или в Великобритании, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются", — сказала Захарова.

Как известно, ранее российское посольство в Лондоне предложило сыну жертвы "Новичка" Эвану Хоупу получить ответы на все вопросы относительно смерти его матери. Приглашают его непосредственно в здание диппредставительства. Накануне мужчина написал открытое письмо Путину с требованием выдать Великобритании Чепигу и Мишкина, которые использовали яд для нападения на территории Королевства.

Напомним, Дон Стреджесс умерла в результате отравления "Новичком" в июле 2018 года, спустя несколько месяцев после покушения на убийство на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция установила, что женщина была отравлена следами нервно-паралитического вещества, которые остались от отравления Скрипалей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество нервного-паралитического вещества "Новичок", которое содержалась в флаконе для духов, использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, могло привести к гибели 4 тысяч человек.