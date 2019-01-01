Это произошло: Россия вышла из ядерного договора с США

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Власть РФ решила проигнорировать все призывы Запада о необходимости возвращения к исполнению Договора.

"Владимир Путин подписал Указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и малой дальности", – говорится в сообщении.

Как известно, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Официальный Вашингтон требует, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудование.Россия отрицала все обвинения США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил , что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД Украины Павел Климкин пояснил, чем опасен для страны ракетный конфликт России и США. Он уверил, что Украина сможет достойно ответить на все ядерные угрозы.