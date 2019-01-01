Как стать немножко счастливее - простой и эффективный способ

Непродолжительные прогулки городскими парками могут улучшить эмоциональное и психическое здоровье человека. Британские ученые обнаружили, что это делает человека счастливее, передает ONLINE.UA со ссылкой на International Journal of Environmental Health Research.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 94 человека. После прогулки они заполнили специальную анкету и передали ученым специальное устройство. Ученые отслеживали физические показатели участников.

"Лучшие показатели были у тех участников, которые гуляли в парке от 20 до 25 минут. При этом уровень эмоционального счастья участников, который они оценивали самостоятельно, в среднем повышался примерно на 64%", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что уровень счастья также повышался у тех, кто просто гулял, занимался спортом или делал другие упражнения. Следовательно, эффект распространяется также на людей с физическими ограничениями и инвалидностью.

Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым. Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.