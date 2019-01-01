Звезда "50 оттенков серого" рассказала, что разрушает ее жизнь

Дакота Джонсон (фото — instagram.com)

Голливудская актриса и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь. Красавица призналась, что на красной дорожке селебрети всегда отлично выглядят, улыбаясь перед камерами папарацци, однако их часто переполняют негативные эмоции, передает ONLINE.UA со ссылкой на InStyle.

Дакота рассказала о ежемесячных пытках, которые ей приходится переживать, добавив, что она не может с этим ничего поделать.