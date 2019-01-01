Звезда "50 оттенков серого" рассказала, что разрушает ее жизнь

Звезда "50 оттенков серого" рассказала, что разрушает ее жизнь

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Дакота Джонсон (фото — instagram.com)

Голливудская актриса и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь. Красавица призналась, что на красной дорожке селебрети всегда отлично выглядят, улыбаясь перед камерами папарацци, однако их часто переполняют негативные эмоции, передает ONLINE.UA со ссылкой на InStyle.

Дакота рассказала о ежемесячных пытках, которые ей приходится переживать, добавив, что она не может с этим ничего поделать.

"Каждый месяц, в определенные дни менструального цикла, я прохожу через ад. Сопутствующие им гормональные перестройки просто сводят меня с ума. И я не могу с этим справиться", — говорит актриса.

Кроме того, она добавила, что каждый раз ее шокирует все больше то, что происходит с ее телом и мозгом.

"Моя грудь увеличивается в восемь раз. Это по-настоящему болезненный и травматичный период для меня, он разрушает мою жизнь, а самое печальное то, что я не могу к этому привыкнуть", – сказала голливудская актриса.

без сознания оказалась в больнице из-за сильного истощения. Результаты обследования показали, что Джоли полностью физически истощена. Близкие к красавице источники утверждают, что проблемы со здоровьем у актрисы уже давно.
Источник: ONLINE.UA Теги: Голливуд, актеры, проблемы, Дакота Джонсон
Новости других СМИ
"Какая же она безупречная!": Кейт Миддлтон поразила роскошным образом
"Какая же она безупречная!": Кейт Мид...
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 11 по 17 березня на ONLINE.UA
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 1...
История 8 Марта: разные версии происхождения праздника
История 8 Марта: разные версии происхождения пр...
Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник
Что подарить подруге на 8 марта - прикольные по...
Официальное поздравление с 8 марта в прозе и стихах для коллег
Официальное поздравление с 8 марта в прозе и ст...
Почему не стоит бояться взять собаку из приюта
Почему не стоит бояться взять собаку из приюта
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи