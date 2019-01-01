Звезда "50 оттенков серого" рассказала, что разрушает ее жизнь

Голливудская актриса и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь. Красавица призналась, что на красной дорожке селебрети всегда отлично выглядят, улыбаясь перед камерами папарацци, однако их часто переполняют негативные эмоции, передает ONLINE.UA со ссылкой на InStyle.
Дакота рассказала о ежемесячных пытках, которые ей приходится переживать, добавив, что она не может с этим ничего поделать.
"Каждый месяц, в определенные дни менструального цикла, я прохожу через ад. Сопутствующие им гормональные перестройки просто сводят меня с ума. И я не могу с этим справиться", — говорит актриса.
Кроме того, она добавила, что каждый раз ее шокирует все больше то, что происходит с ее телом и мозгом.
"Моя грудь увеличивается в восемь раз. Это по-настоящему болезненный и травматичный период для меня, он разрушает мою жизнь, а самое печальное то, что я не могу к этому привыкнуть", – сказала голливудская актриса.