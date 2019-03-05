Курс валют на сегодня 5 марта - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 5 марта - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На вторник, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 5 марта цена доллара США составит 26 гривен 86 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 58 копеек.

В понедельник, 4 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.838/26.815 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.43/30.4 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Лукашенко поставил Путину условие по объединению Беларуси и РФ
Лукашенко поставил Путину условие по объединени...
Эксперт объяснил, почему Донбасс - это серьезная ошибка Путина
Эксперт объяснил, почему Донбасс - это серьезна...
"Это чрезвычайная угроза": Трамп принял важное решение относительно РФ
"Это чрезвычайная угроза": Трамп прин...
У Путина назвали условия, при которых РФ сохранит транзит газа через Украину
У Путина назвали условия, при которых РФ сохран...
Это произошло: Россия вышла из ядерного договора с США
Это произошло: Россия вышла из ядерного договор...
"Это поражение": Всемирный банк и G7 обратились к украинским властям с громким требованием
"Это поражение": Всемирный банк и G7 ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи