На Донбассе боевики бьют из минометов - много погибших

На Донбассе боевики бьют из минометов - много погибших

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, 1 украинский военный погиб. Также нашим бойцам удалось ликвидировать нескольких боевиков.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия", — отметили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны 5 раз: с танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды из минометов 120-го калибра — вблизи села Водяное.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Новотошковское.Из минометов калибра 82 мм — возле села Крымское, из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская", — сказано в сообщении.

По данным разведки, 4 марта 4 оккупантов уничтожено и 1 ранен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.

Источник: ONLINE.UA Теги: ВСУ, боевики, погибшие, Донбасс
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