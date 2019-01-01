"Это чрезвычайная угроза": Трамп принял важное решение относительно РФ

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России за ее агрессию в Украине. Соответствующий указ президента США опубликовано 4 марта на сайте Белого Дома, передает ONLINE.UA.
"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах (речь идет о указах, принятые Бараком Обамой в 2014 году после аннексии Крыма Россией и агрессии на Донбассе — ред.), по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", — говорится в указе.
В Белом доме подчеркнули, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют разворовыванию ее активов.