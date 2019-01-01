"Это чрезвычайная угроза": Трамп принял важное решение относительно РФ

"Это чрезвычайная угроза": Трамп принял важное решение относительно РФ

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России за ее агрессию в Украине. Соответствующий указ президента США опубликовано 4 марта на сайте Белого Дома, передает ONLINE.UA.

"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах (речь идет о указах, принятые Бараком Обамой в 2014 году после аннексии Крыма Россией и агрессии на Донбассе — ред.), по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", — говорится в указе.

В Белом доме подчеркнули, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют разворовыванию ее активов.

Таким образом чрезвычайная ситуация объявлена 6 марта 2014 года, и мерах, принятые в этот день (указ №13660 — Ред.), 16 марта 2014 года (указ №13661 — Ред.), 20 марта 2014 года (указ №13662 — Ред.) и 19 декабря 2014 года (указ №13685 — Ред.), чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией продлены еще на год. Продлено также действие мер, введенных администрацией Трампа 20 сентября 2018 года.
Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в Кремле не считают проблемой западные санкции, хотя они могут усложнить развитие экономики. По его словам, никакие антироссийские меры не заставят страну "изменить путь".

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, РФ, Украина, санкции
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