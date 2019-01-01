Эксперт объяснил, почему Донбасс - это серьезная ошибка Путина

Российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

И согласование этого вопроса Гозман связывает с президентскими выборами в Украине, которые состоятся 31 марта.

"Донбасс для Путина – чемодан без ручки. Это его постоянная головная боль. Он понимает, что не может захватить территорию, на которую нацелился некогда, а нацелился на значительную часть территории Украины. Поэтому, конечно, с Донбасса ему надо идти. Но идти, не потеряв лицо. Это в принципе возможно, но для этого нужна элементарная доверие между ним и тем, кто будет президентом Украины на следующий срок", – считает оппозиционер.

Эксперт отметил, что о возврате Крыма речь не пойдет, пока в Кремле будет сидеть команда Путина. По словам Гозмана, не только российская власть, но и граждане страны до сих пор не осознают, что Украина – независимое государство.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.