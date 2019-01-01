Макрон обратился к Европе с неожиданным предложением

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону, создать пограничную полицию и единственный европейский офис с предоставлением убежища. Об этом он написал в статье "За европейское возрождение", передает ONLINE.UA со ссылкой на Le Figaro.

Французский лидер подчеркнул, что необходимо сформировать общую политику в сфере предоставления убежища, разработать единые правила приема мигрантов или отказа им в предоставлении убежища. Макрон также предлагает создать Европейский совет по внутренней безопасности, в состав которого войдет Великобритания.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все, кто хочет участвовать, должны взять на себя суровые обязательства по ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна и та же политика по предоставлению убежища, с одними и теми же правилами приема и отказа)", — пишет Макрон.

Он также отметил, что за последние два года было достигнуто существенного прогресса. Однако, европейские страны должны выработать "понятный курс".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон предложил создать армию для защиты Европы от России, Китая и США. Меркель поддержала эту идею.