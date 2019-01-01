"Ополченочка" с "ДНР" перешла на сторону ВСУ - пропагандисты Кремля озвучили свою версию

"Ополченочка" с "ДНР" перешла на сторону ВСУ - пропагандисты Кремля озвучили свою версию

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Світлана Дрюк (фото — скриншот відео)

Переход экс-заместителя командира полка "ДНР" Светланы Дрюк на сторону украинской армии не мог остаться без комментариев со стороны сторонников Путина. Так, кремлевская пропаганда утверждает, что Дрюк захватили украинские спецслужбы и этому изрядно поспособствовал действующий президент Петр Порошенко, передает ONLINE.UA.

Пропагандисты обнародовали заявление настоящих боевиков. По убеждению одного из руководителей пророссийских наемников Эдуарда Басурина, Дрюк захватили спецслужбы Украины и тайно перевезли на территорию Украины.

"Согласно той информации, которую мы знаем, она вместе с детьми уехала в Молдавию к своим родственникам, и там СБУ провела спецоперацию по захвату и вывоз ее на территорию Украины. Ее никто не вывозил и никто не похищал с оккупированных территорий Донецкой области. Это спецоперация, которая прошла на территории Молдовы", – утверждает украинский враг.

Кроме того, пропаганда Кремля озвучила еще одну интересную деталь. По их словам, "в условиях финишной прямой президентских выборов карта перебежчицы Дрюк является крайне выгодной действующему президенту Порошенко, и эту карту он будет разыгрывать до самих выборов".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что экс-заместитель командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону украинской армии. Стоит отметить, что ей в этом помогли украинские спецслужбы.

Источник: ONLINE.UA Теги: Светлана Дрюк, ДНР, ВСУ, Кремль
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