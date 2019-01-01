"Хотим гарантий": Россия обратилась к ЕС с громким требованием

"Хотим гарантий": Россия обратилась к ЕС с громким требованием

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Дмитро Медведєв (фото — government.ru)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту, передает ONLINE.UA со ссылкой на болгарскую газету "Труд".

"Новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока". Поэтому решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет препятствовать планам поставок газа по новому газопроводу", — сказал Медведев.

Российский политик добавил, что "вариант продления второй ветки" Турецкого потока "на Болгарию, Сербию и Венгрию сейчас прорабатывается".

"Но окончательное решение зависит не только от нас. Выбор между различными вариантами продолжения "Турецкого потока" во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что, в свою очередь, зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран", — сказал глава российского правительства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель заявила о достигнутом компромиссе в ЕС, который дал "зеленый свет" на строительство "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ЕС, Болгария, Турецкий поток
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