"Не только Украина": в Минобороны рассказали, каким странам нужно готовиться к нападению РФ

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Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что Россия давно ведет агрессивную политику против Украины в Черном море. Однако, угрозу от Кремля в регионе также испытывают еще четыре европейские страны, имеющие выход к акватории моря – Румыния, Болгария, Грузия и Турция.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новинарню".