"Не только Украина": в Минобороны рассказали, каким странам нужно готовиться к нападению РФ

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что Россия давно ведет агрессивную политику против Украины в Черном море. Однако, угрозу от Кремля в регионе также испытывают еще четыре европейские страны, имеющие выход к акватории моря – Румыния, Болгария, Грузия и Турция.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новинарню".
По словам чиновника, правительства этих стран понимают, что Россия наращивает свои силы в Черном море и в любой момент может начать открытую агрессию.
"В Черном море чувствует угрозу не только Киев. Ее осознают Румыния и Болгария, четко знает Грузия, как и Турция – хранительница конвенции Монтре. В черноморских столицах видят: растущий военный потенциал Россия применяет не просто для изменения баланса сил, а для силовой аннексии экономических потенциалов суверенных государств", – отметил Петренко.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина уже почувствовала враждебность Москвы на практике – она захватила месторождения природного газа и в целом за пять лет незаконно добыла почти 10 миллиардов кубометров голубого топлива. Кроме того, она блокирует Керченский пролив и Азовское море, из-за этого украинские порты Мариуполь и Бердянск, несут огромные убытки.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что после захвата Россией украинских кораблей безопасности в Черном море нет, поэтому Штаты будут контролировать ситуацию в регионе и сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить внешнюю агрессию и угрозы.