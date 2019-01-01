Росгвардия начала патрулировать Керченский мост: что случилось

Росгвардия начала патрулировать Керченский мост: что случилось

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Фото: commons.wikimedia.org

Боевые катера Росгвардии БК-16 заступили на охрану черноморского побережья недалеко от незаконно построенного Керченского моста, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Указано, что из Севастополя до Керчи перешли высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16". Катера "успешно прошли ходовые испытания" в оккупированном Севастополе и заступили на "охрану" черноморского побережья.

"Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акватории", — добавили в российской пресс-службе.
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост: что случилось (1)
 
Отмечается, что БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час.
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост: что случилось (2)
 
Также они оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост: что случилось (3)

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, крымский мост, Крым, Росгвардия
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