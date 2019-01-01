Это нужно увидеть: украинские воины уничтожили вражескую позицию на Донбассе

Это нужно увидеть: украинские воины уничтожили вражескую позицию на Донбассе

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Фото: скриншот відео

На Донбассе украинские воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили опорный пункт российских оккупационных войск. Указано, что позиция боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге была ближайшей к их позиций огневой точкой врага, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что боевики постоянно "досаждали" военным ВСУ своей активностью с позиции. Тогда, один из лучших гранатометчиков Сухопутных войск нанес мощный удар по позиции оккупантов и она взорвалась.

Впоследствии, волонтер Юрий Москаленко опубликовал яркое видео удара по позиции оккупантов.

"Уничтожена огневая точка "Прыщ". Еще одним прыщом стало меньше на теле украинской земли. Ничего лишнего – просто адекватный ответ врагу!", – написал он.

Стоит отметить, что наши защитники могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков. Украинские военные уничтожили БМП пророссийских боевиков на Донбассе. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
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