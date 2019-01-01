Илон Маск сообщил всем приятную новость

Известный американский изобретатель и CEO Tesla Илон Маск анонсировал официальную презентацию электрического кроссовера Model Y. По его словам, она состоится 14 марта во время специального мероприятия в LA Design Studio, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter предпринимателя.

Model Y станет более доступной версией кроссовера Model X.

Как заявил сам Маск, новинка будет больше за Model 3 примерно на 10%. При этом запас хода на одной зарядке аккумуляторной батареи несколько снизится. Также новый электромобиль будет на 10% дороже Model 3. Другие характеристики новинки Маск обещает раскрыть уже во время презентации. Тогда же должны назвать его стоимость.

По предварительным данным, массовое производство нового кроссовера начнется в конце этого года, либо уже в начале 2020 года.

Илон Маск — известный изобретатель, основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company (PayPal продали в 2002 году за 1,5 млрд долларов; поскольку Маск был совладельцем компании, после оплаты всех налогов он получил около 180 млн долларов). Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения. Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и глава совета директоров Tesla Inc.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск придумал для своего собственного напитка название Teslaquila, однако этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов.