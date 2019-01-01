"Делают это каждые 40 секунд": как РФ пытается повлиять на выборы в Украине

"Делают это каждые 40 секунд": как РФ пытается повлиять на выборы в Украине

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Фото: theins.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это происходит повсюду, и это абсолютно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства", — сказал глава МИД.

По его словам, также есть вмешательство в работу критической инфраструктуры.

"Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования", — заверил Климкин.

Украинский дипломат подчеркнул, что Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а и вмешательство в религиозные вопросы.

На вопрос, может ли Украина защитить себя от всех этих угроз, Климкин ответил: "Однозначно".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас сделал прогноз о планах Путина на президентских выборах в Украине.

Источник: Радіо Свобода Теги: Украина, Президентские выборы 2019, кибернападение
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