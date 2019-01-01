В Совете Европы выяснили, действительно ли россияне ненавидят украинцев

В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, основанной Советом Европы отмечается, что после того, как Россия аннексировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе, нетерпимость россиян к украинцам выросла в разы. Все – из-за образа врага, который создают кремлевская власть и ее пропагандисты, передает ONLINE.UA.

"Это имеет политическую направленность – изображение украинцев врагами России. Публичная риторика нетерпимости остается безнаказанной", – сказано в документе.

Российские политики не стесняются расистских высказываний в эфирах политических ток-шоу, пропагандистских программ и в период избирательных кампаний.

Кроме того, указывается, на кого прихвостни Кремля "нападают" больше всего:

мигранты с Кавказа и Центральной Азии;

мусульмане;

украинцы.

"Хотя российская власть может напасть и на своих. В апреле 2016 года мать-одиночку с Екатеринбурге приговорили к 320 часам исправительных работ за распространение материалов СМИ с критикой военного вмешательства России на украинский восток. Ее записи суд признал такими, которые "оскорбляют и унижают достоинство российских граждан", — сказано в документе.

Отчет, который опубликовали 5 марта, отражает ситуацию по состоянию на 22 июня 2018 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что больше половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках — это подтверждают данные опроса.