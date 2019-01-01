Мураев стал невъездным в Россию после того как был завербован СБУ, – политолог

Євген Мураєв (фото — golos.ua)

Народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев оказался в санкционном списке РФ без права посещения этой страны из-за того, что он является завербованным агентом Службы безопасности Украины.

Об этом на своем Facebook написал политический консультант Владимир Макаровский, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос.UA".

«Очередной поворот в истории народного депутата и лидера партии «Наши» Евгения Мураева! Помните, была история, что он после доноса на экс-соратников в СБУ попал в санкционный список Кремля? Вот и продолжение. Благодаря хорошим знакомствам в Госпогранслужбе и некоторых других ведомствах мне удалось выяснить, почему именно Мураеву закрыли въезд в Россию. И это уже прямо почти шпионский боевик!» – написал Макаровский.

По его информации, лидеру партии «Наши» запретили въезд на территорию РФ из-за тесного сотрудничества с СБУ.

«Оказывается, не впустили Мураева в Россию и наложили на него санкции потому, что в РФ уверены: он – завербованный агент СБУ. Причем, говорят, уверенность эта вовсе не беспочвенная. Да и его публичное обращение к главе СБУ Василию Грицаку это доказывает», – отметил политконсультант.

Он уверен, что в результате всех этих перипетий Мураев окончательно утратил поддержку украинцев.