"Нафтогаз" назвал условия для установления бесплатных счетчиков газа

"Нафтогаз" назвал условия для установления бесплатных счетчиков газа

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Фото: wikipedia.org

НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, что бытовые потребители будут прямыми клиентами компании. Глава компании Андрей Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не хотят их устанавливать, передает ONLINE.UA.

"Мы, как "Нафтогаз", видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подключиться или со стороны облгаза, который обычно против, или со стороны потребителя", – пояснил Коболев.

Также отмечается, что "Нафтогаз" направил в Кабмин финансовый план компании, в котором указаны суммы на приобретение счетчиков.

"Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашего решения (правительства – ред.), мы оплачивать такие вещи не имеем права", – добавил он.

Глава Кабмина Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" рассказать украинцам о механизме установления счетчиков "и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин сделал громкое заявление по транзиту российского газа через Украину, уверив, что Россия сохранит его, несмотря на строительство "Северного потока-2".

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Нафтогаз, лычильники, газ
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