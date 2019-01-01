"Нафтогаз" назвал условия для установления бесплатных счетчиков газа

НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, что бытовые потребители будут прямыми клиентами компании. Глава компании Андрей Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не хотят их устанавливать, передает ONLINE.UA.

"Мы, как "Нафтогаз", видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подключиться или со стороны облгаза, который обычно против, или со стороны потребителя", – пояснил Коболев.

Также отмечается, что "Нафтогаз" направил в Кабмин финансовый план компании, в котором указаны суммы на приобретение счетчиков.

"Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашего решения (правительства – ред.), мы оплачивать такие вещи не имеем права", – добавил он.

Глава Кабмина Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" рассказать украинцам о механизме установления счетчиков "и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки".