Forbes назвал самого богатого человека планеты

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Авторитетное издание Forbes назвало самого богатого человека планеты — им второй год подряд стал 55-летний основатель Amazon Джефф Безос. Отмечается, что состояние богача выросло на 19 миллиардов долларов и на данный момент составляет 131 миллиард долларов, передает ONLINE.UA.

Что интересно, сейчас в издании ставят под сомнение, удержит ли миллиардер первую строчку после развода со своей женой – писательницей и исполнительным директором компании Bystander Revolution, 48-летней Маккензи Безос. Последняя имеет все шансы получить половину состояния.

"Впервые Безоса признали самым богатым человеком планеты 24 ноября 2017 года. Тогда его доходы составляли 100,3 миллиарда долларов. На 10 января 2018 года его доходы составили 106 миллиардов долларов. В этом рейтинге основателю Amazon удалось обойти Билла Гейтса с состоянием 93,3 миллиарда долларов и Уорена Баффета – 87,3 миллиарда долларов, которые долгие годы занимали первую и вторую строчку соответственно. По версии Forbes, Безос занимал 5 место в рейтинге самых влиятельных людей мира 2018 года", — сказано в сообщении.

Forbes традиционно публикует имя самого богатого человека мира ежегодно в начале марта.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее авторитетное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых людей мира. Первое место в списке по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос.